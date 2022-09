Dai sondaggi elettorali inventati ai migranti con il reddito di cittadinanza: le fake news della settimana

Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei 10 fact-check più interessanti della settimana. Al centro della disinformazione abbiamo trovato temi sempre verdi, come quello dei vaccini anti Covid-19 e i rischi a questi collegati, e new entry come sondaggi elettorali pressappoco inventati. Abbiamo parlato inoltre di Russia (e Mc Donald’s), di migranti e di Reddito di cittadinanza. È stata anche la settimana della fantasia, da citazioni di frasi mai realmente pronunciate alla condivisione di articoli mai apparsi sulle testate menzionate, per finire con aneddoti condivisi sui social e alquanto improbabili nella vita reale.

