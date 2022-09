Le lacrime di Serena Williams dopo l’eliminazione agli Us Open e l’addio al tennis: «Ripensarci? Non si sa mai» – Il video

Nel terzo turno degli US Open Serena Williams ha perso in tre set con l’australiana di origine croata Ajla Tomljanovic. La sconfitta è arrivata dopo tre ore di gioco per 5-7 7-6 1-6. Così si chiude la carriera della leggenda del tennis, che aveva annunciato un mese fa il suo addio alle competizioni. Nell’intervista post partita la campionessa in lacrime ha confermato la decisione di ritirarsi, ma ha lasciato aperto uno spiraglio per un ripensamento. «Non credo, ma non si sa mai», ha risposto ai giornalisti la vincitrice di 23 Slam che compirà 41 anni fra tre settimane.

