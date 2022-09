Trump non dimentica gli amici, il commento sulla campagna elettorale in Italia: «Come sta andando il mio uomo?»

L’ex presidente americano Donald Trump non sembra aver dimenticato i buoni rapporti avuti con l’allora premier italiano Giuseppe Conte. Come racconta Repubblica, durante una cena elettorale Trump è stato sollecitato a commentare la campagna elettorale italiana: «Ho visto, ho visto. How is my guy doing?», chiede all’inviato Paolo Mastrolilli, che a quel punto ipotizza si stia parlando dell’attuale leader del M5s: «Giuseppe sì, Giuseppe. Ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene». In Italia però tra i fan più accesi dell’ex presidente Usa ci sarebbe Matteo Salvini, che lo avrebbe anche incontrato almeno una volta a Washington. Ma Trump glissa: «Non lo so, non lo so. Però Conte è davvero una gran brava persona». Il rapporto tra Conte e Trump nei primi anni del capo grillino a palazzo Chigi era stato sin da subito cordialissimo. Lo dimostrava quel tweet, che per Conte è stato motivo di sfottò da allora, in cui Trump lo chiamò «Giuseppi» all’epoca della fine del Conte I e il rilancio con il governo M5s-Pd. E poi, ricorda Repubblica, c’era stato un pranzo offerto da lui all’Onu per i leader arrivati all’Assemblea generale in cui il presidente americano aveva voluto a tutti costi scambiare i posti perché potesse sedersi accanto a Conte. E non ultima la collaborazione che l’Italia ha dimostrato con l’amministrazione Trump in occasione del Russiagate. All’epoca erano state autorizzate ben due visite del Procuratore generale alla Giustizia William Barr che provò a indagare anche a Roma.

TWITTER | Il tweet di endorsement di Donald Trump a Giuseppe Conte con il famoso refuso «Giuseppi»

Continua a leggere su Open

Leggi anche: