Ue, sono 1 milione i visti concessi a cittadini russi. La Commissione: «I Paesi membri potranno riesaminarli»

Sono circa 1 milione i visti Schengen emessi ad oggi ai cittadini russi. Come confermato dalla commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, con la pubblicazione delle nuove linee guida che la Commissione europea pubblicherà a breve, i 27 Stati membri potranno «riesaminarli». La sospensione dell’accordo tra Russia e Unione europea era stata annunciata la scorsa settimana dall’Alto rappresentante della politica estera, Josep Borrell. Johansson ribadisce che «in questo momento i cittadini russi non dovrebbero avere un facile accesso all’Ue». Per questo motivo, «la Commissione adotta la proposta di piena sospensione dell’accordo sulla facilitazione dei visti tra Russia ed Ue». Entro la settimana, la proposta sarà accolta dal Consiglio. Dopodiché, avverrà la pubblicazione delle nuove linee guida da parte della Commissione.

