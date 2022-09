Coronavirus, 80 morti e 24.855 contagi: il tasso di positività sale al 12,3%

Il bollettino del 6 settembre 2022

Sono 80 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 40. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta poi 24.855 nuovi casi, con il totale degli attualmente positivi nel Paese che si attesta a 571.344.

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, scende a 4.459 il totale dei positivi ricoverati. Rimangono stabili (185) i pazienti nei reparti di terapia intensiva. In 566.700 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.222.429.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 202.240 nuovi tamponi, con un tasso di positività al 12,3 per cento (+1,9 per cento).

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

