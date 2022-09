Coronavirus, 40 morti e 6.610 contagi. Tasso di positività al 10,4%

Il bollettino del 5 settembre 2022

Sono 40 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 30. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 6.610 nuovi casi. Il totale degli attualmente positivi nel Paese sono 589.460.

La situazione negli ospedali

Il totale dei pazienti positivi nei reparti ospedalieri italiani scende a 4.566. I ricoverati in terapia intensiva sono 185 (-5 rispetto a ieri). Di questi, 12 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 584.709 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 21.179.545.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 63.822 nuovi tamponi, con un tasso di positività al 10,4 per cento (-1,4 per cento).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

