Meloni imita il giapponese sul palco, il tiktoker Kenta le risponde sui social: «Quella frase non vuol dire niente» – I video

«Faccio così, come i giapponesi». Il 24 agosto, sul palco di Ancona, Giorgia Meloni scherza sul fatto che, per evitare di fare il saluto romano, forse dovrebbe salutare il suo pubblico con un inchino, come da tradizione nipponica. E improvvisa anche una frase in “giapponese”: «O cho ko». A risponderle, qualche giorno più tardi, è Kenta, influencer di TikTok che ogni giorno pubblica una pillola video per promuovere e far conoscere la cultura giapponese in Italia. «Salve, onorevole Meloni. Mi chiamo Kenta, sono giapponese e sono ufficialmente residente in Italia. Le faccio i miei complimenti per l’inchino. È proprio perfetto. La sua inclinazione, il timing, la velocità». Inizia così il video del tiktoker, che però solleva qualche dubbio su ciò che volesse dire la leader di Fratelli d’Italia dal palco di Ancona. «Mi permetta, non ho ben capito cosa volesse dire facendo l’inchino. Forse voleva dire “Buongiorno”, che in giapponese si dice “Konnichiwa“. Oppure “Buonasera”, quindi “Konbanwa“», continua Kenta.

E la replica di Meloni non si è fatta attendere. Dopo qualche giorno, la leader di Fratelli d’Italia ha risposto all’influencer giapponese con un video su TikTok. «Kenta, hai ragione. Ho detto una parola senza senso», ammette Meloni, che poi aggiunge: «Se è valido un invito a cena, sono pronta per un sushi».

