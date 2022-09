Teorie No vax sulla morte del padre di Emma Marrone. Lei risponde sui social: «Illazioni stupide e ignoranti» – Il video

«Avrei voluto commentare tutti quei soggetti che in questi giorni stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando fuori le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini, ma credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita». Così Emma Marrone riappare sui social dopo la scomparsa di suo padre, 66 anni, avvenuta lo scorso 5 settembre. Prima pensa ai ringraziamenti per tutti quelli che che «in questi giorni così difficili hanno dimostrato tanto affetto e vicinanza», poi decide di commentare la grande quantità di haters e complottisti che nelle ultime ore hanno riempito il suo profilo di commenti spiegando la morte di Rosario Marrone con i danni provocati dal vaccino anti Covid. Fino a questo momento l’artista salentina aveva preferito non parlare della causa del decesso del padre, ma nel video pubblicato sul profilo Instagram poche ore fa ha deciso di fare chiarezza: «Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia», rivela, «e non smetterò mai di ringraziare tutta l’equipe di medici e infermieri che ci hanno aiutato e sostenuto in momenti così difficili». La cantante ha poi concluso il suo video messaggio con un appello: «A tutte le persone che mi stanno chiedendo cosa possiamo fare per aiutarti, ecco qualcosa da fare c’è: andate sul sito di Admo e informatevi su come diventare donatori di midollo, perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa salvare se stessi».

