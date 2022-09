Putin: «Le sanzioni? Usa e Ue non si fermano davanti a nulla, una catastrofe umanitaria è in arrivo»

Il presidente della Russia Vladimir Putin sostiene che le sanzioni dell’Occidente sono miopi e un pericolo per il mondo intero che, secondo lui, si sta rivolgendo sempre più verso l’Asia. In un discorso all’Eastern Economic Forum nell’estremo oriente di Vladivostok, il presidente della Russia ha detto che l’Occidente ha minato l’economia globale con un tentativo «aggressivo» di imporre il proprio dominio nel mondo. Adesso, secondo lo zar, è probabile che i problemi sul mercato globale si intensifichino e una catastrofe umanitaria è all’orizzonte: «Gli Stati Uniti non si fermano davanti a nulla, ma a nessuno riuscirà l’impresa di isolare la Russia». Anche se ha ammesso che le imprese russe che per la produzione dipendevano dall’Europa adesso sono in difficoltà. Putin ha anche parlato dell’energia, facendo sapere che la Cina pagherà Gazprom per il suo gas in valute nazionali, sulla base di una divisione 50-50 tra il rublo russo e lo yuan cinese. E ha sostenuto che il grano dell‘Ucraina sia finito all’Unione Europea e non ai paesi poveri. Lo Zar ha anche parlato di «cambiamenti tettonici» che si sono verificati nell’intero sistema delle relazioni internazionali: «Il ruolo di Stati e regioni del mondo dinamici e promettenti è notevolmente aumentato. E soprattutto, naturalmente, la regione Asia-Pacifico: i suoi Paesi sono diventati nuovi centri di crescita economica e tecnologica, punti di attrazione per il personale, i capitali, la produzione».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: