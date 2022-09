Conference League, scontri tra tifosi prima di Nizza-Colonia: caos nello stadio. Grave un tedesco – I video

Scontri violenti tra tifosi a Nizza tra tifosi del Colonia e quelli della squadra di casa poco prima della partita di Conference League di oggi 8 settembre. Già poche ore prima del match, i tedeschi si erano scatenati nel centro città. Ma la tensione è schizzata quando i due gruppi hanno rischiato di scontrarsi fuori dallo stadio dell’Allianz Riviera. Come raccontano i media locali, dai tedeschi è partito il lancio di bottiglie e fumogeni, con risse scoppiate tra la folla. La polizia è riuscita a contenere e dividere i due gruppi, ma le violenze sono andate avanti anche dentro lo stadio, dove i tifosi del Colonia sono usciti dalla tribune a loro destinate con il volto coperto dalle sciarpe e hanno cercato di invadere i settori degli avversari. La polizia è dovuta intervenire di nuovo, stavolta con il lancio di lacrimogeni. Nelle violenze sarebbe rimasto ferito gravemente un tifoso tedesco, ricoverato in condizioni critiche. Il fischio d’inizio previsto per le 18.45 è stato rinviato, in attesa che tornino le condizioni per svolgere la partita.

