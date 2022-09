Il trashissimo filmato di Sgarbi supereroe che abbatte il busto di Casini a Bologna – Il video

Si chiama Sgarbiman e siccome ha il mantellino deve essere “come minimo un supereroe”, come cantavano Elio e le Storie Tese. E siccome il critico d’arte e politico è candidato all’uninominale al Senato a Bologna contro Pierferdinando Casini, è sicuramente legittimo che usi i suoi superpoteri per abbattere “la statua” (così lo ha soprannominato). Nel video fumetto Vittorio Sgarbi, dopo aver dato della “capra” a un suo fan, sferra un pugno contro il mezzobusto di Casini. Che va ko dopo l’onomatopea “Smash“, come nelle migliori storie a fumetti. E nella realtà come finirà?

Continua a leggere su Open

Leggi anche: