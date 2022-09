Avellino, si schiantano con l’auto contro il muro di un’abitazione: muoiono due 28enni, altre due ferite

A Cervinara, nell’Avellinese, due giovani donne di 28 anni sono morte, e altre due coetanee sono rimaste ferite, quando l’auto su cui viaggiavano si è schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione. È successo la scorsa notte, intorno alle 3.45 del mattino. Le quattro amiche, di ritorno da un sabato sera passato fuori, erano quasi arrivate a casa, quando la conducente della Fiat 500 ha perso il controllo dell’auto, finendo violentemente contro il muretto che delimita una casa in via San Cosma, alle porte di Cervinara. Due delle quattro giovani a bordo sono morte nello schianto, mentre le altre due sono stata estratte dall’auto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e ai carabinieri delle stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina. Le due ferite sono state trasportate una all’ospedale Moscati di Avellino e l’altra al San Pio di Benevento. Hanno riportato diverse lesioni, ma non sono in pericolo di vita. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente.

Immagine di copertina: foto di repertorio

