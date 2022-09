Al Gp di Monza c’è anche Mattarella, la visita a sorpresa nel box Ferrari – La foto

È il centesimo anniversario dell’Autodromo di Monza e, in occasione del Gran Premio, Sergio Mattarella si è presentato ai box della Ferrari per salutare team e piloti prima della partenza. Nella foto, pubblicata sui social del Cavallino rampante, il Capo dello Stato è ritratto circondato dai meccanici con davanti la bandiera tricolore. Accanto a lui anche il presidente Ferrari John Elkann e il team principal Mattia Binotto. Prima che i semafori diventassero verdi, Mattarella ha voluto anche fare un giro tra i box salutando vari piloti, anche avversari come Lewis Hamilton.

