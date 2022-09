New York, oggi il 21esimo anniversario dell’attacco alle Torri gemelle: gli Usa ricordano l’attentato che cambiò il corso della storia – Il video

Erano le 8.46 del mattino dell’11 settembre 2001 quando il primo aereo di linea dirottato si schiantò contro una delle due Torri gemelle nel World trade center di New York. Lo seguì, 17 minuti dopo, un altro Boeing 767, che colpì l’altra torre. In poco più di un’ora, sotto gli occhi sconvolti di tutto il mondo, gli edifici più iconici della città crollarono su sé stessi, mentre altri due aerei si schiantavano in Pennsylvania, sulle sedi del Pentagono di Arlington e Shanksville. A 21 anni dall’attentato terroristico più tragico della storia degli Stati Uniti, che causò la morte di quasi 3mila persone, ancora si lavora all’identificazione di alcune vittime. Non tutti i terroristi di Al-Qaeda coinvolti nella progettazione ed esecuzione dell’attacco sono stati ancora processati.

La cerimonia

Come ogni anno, dalle 8.46 del mattino a mezzogiorno ci sarà la cerimonia di ricordo delle vittime, quest’anno alla presenza della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Verranno letti i nomi delle vittime e osservati momenti di silenzio negli istanti precisi in cui gli aerei hanno colpito le torri e il Pentagono e in cui il volo United 93 si è schiantato in Pennsylvania. Al tramonto le luci ricreeranno le torri.

Le immagini

Qui sotto, un video che raccoglie decine di clip originali e non ancora montate del documentario 9/11 dei fratelli Naudet, distribuito dalla Cbs nel marzo del 2002. I due registi, partiti semplicemente dall’idea di girare un film su una recluta del corpo dei pompieri di New York City, si sono ritrovati a riprendere l’evento che ha cambiato il corso degli ultimi 20 anni di storia.

