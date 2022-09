Così il cuoco di Putin arruola detenuti per mandarli a combattere in Ucraina – Il video

Evgenij Prigozhin: «Nessuno torna dietro le sbarre. Se presti servizio per sei mesi, sei libero. Se arrivi in Ucraina e decidi che non fa per te, ti giustiziamo»

In un filmato che circola in queste ore su Twitter si vede Evgenij Prigozhin, soprannominato “il cuoco di Putin” perché ha costruito un impero basato sulle attività di ristorazione in Russia, che arruola detenuti per mandarli a combattere in Ucraina. «Nessuno torna dietro le sbarre. Se presti servizio per sei mesi, sei libero. Se arrivi in Ucraina e decidi che non fa per te, ti giustiziamo», dice nel filmato. Prigozhin è a capo del network di mercenari del Wagner Group.

