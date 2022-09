Dalla telecamera nella bara a Lady Diana ancora viva fino ai cani sepolti con lei: così Elisabetta II è diventata la Regina delle fake news

In un precedente articolo di Open abbiamo riportato due delle bufale che circolano sulla morte della Regina Elisabetta II. Ma ce ne stanno diverse e fantasiose che riportiamo in questa speciale galleria (che potrebbe essere aggiornata nel tempo). Un grande impegno, da tenere d’occhio, arriva da parte della setta complottista dei QAnon, intenzionata a collegare in qualsiasi modo il decesso della Regina con Donald Trump, Lady Diana e John Fitzgerald Kennedy Jr.