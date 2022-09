Berlusconi, a fare campagna elettorale in giro per l’Italia ci pensa il suo cartonato

A 85 anni di età, Silvio Berlusconi è il leader di partito più anziano in campo per le prossime elezioni. Fare campagna elettorale in giro per l’ltalia, dunque, potrebbe rivelarsi complicato. Per questo, ai gazebo di Forza Italia, alcuni militanti del partito hanno deciso di portare un suo cartonato. «È voluto venire per forza anche lui», ha scherzato la senatrice Licia Ronzulli postando una foto del banchetto allestito a Genova. Pur continuando a portare avanti il suo impegno politico, Berlusconi ha da tempo ceduto ad Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, il compito di partecipare a interviste, eventi, dibattiti e comizi. In tempi di campagna elettorale, però, è difficile far sentire la propria presenza in tutte le città. E quando questo accade, gli elettori non possono fare altro che accontentarsi di un cartonato del loro presidente.

