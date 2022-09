Elly Schlein fa il verso a Giorgia Meloni: «Sono una donna, non sono una madre ma…» – Il video

La candidata Pd: «Sono una donna, amo un’altra donna, non sono una madre, ma non per questo sono meno donna»

Durante il comizio finale di chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico in piazza del Popolo a Roma la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein ha puntato su Giorgia Meloni. Scimmiottando il noto discorso della leader di Fratelli d’Italia, Schlein ha detto: «Sono una donna, amo un’altra donna, non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Non siamo uteri viventi, siamo persone con i loro diritti». Prima era andata all’attacco di altre frasi di Meloni: «Non basta essere donna per aiutare le altre donne se non difendi i diritti delle donne a partire da quelli sul proprio corpo». E ancora: «C’è una bella differenza tra le leadership femminili e femministe».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: