Erano bastati pochi secondi per farla diventare un simbolo della lotta al regime degli ayatollah. Un video che raccontava come un gesto banale come quello di raccogliere dei lunghi capelli biondi con un elastico può essere visto come un atto eversivo. Era diventato quasi un grido di battaglia, quello di Hadis Najafi, che ripeteva prima di manifestare per le strade di Karaj, vicino a Teheran, per la propria libertà e per invocare giustizia per Mahsa Amini, la ragazza uccisa perché indossava male l’hijab, il velo islamico. A dare notizia della morte di Hadis è stata la giornalista iraniana Masih Alinejad che ha parlato con sua sorella: «Aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da 6 proiettili nella città di Karaj», scrive su Twitter, «i nostri capelli abbatteranno i dittatori islamici». Le autorità parlano di 41 morti dall’inizio delle proteste, ma secondo Ong e attivisti sono almeno 54.

Teheran convoca ambasciatori di Regno Unito e Norvegia

Le autorità iraniane hanno convocato gli ambasciatori di Regno Unito e Norvegia per denunciare le “ingerenze” negli affari interni della Repubblica islamica sul caso di Mahsa Amini. Il ministero degli Esteri di Teheran ha protestato con l’ambasciatore britannico a Teheran, Simon Shercliff, per gli atti di «incitamento alle rivolte e ai disordini», divulgati attraverso le stazioni televisive con sede a Londra. «Si tratta di un’ingerenza negli affari interni della Repubblica islamica dell’Iran e di un atto contro la sovranità nazionale del nostro Paese», ha precisato il ministero. La Bbc in lingua farsi, che ha sede nel Regno Unito e diffonde in Iran, è spesso criticata dalle autorità iraniane. L’ambasciatore norvegese, Sigvald Tomin, è stato invece convocato dopo le dichiarazioni del presidente del parlamento di Oslo che il ministero degli Esteri iraniano ha qualificato come «ingerenza negli affari interni dell’Iran».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: