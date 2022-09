Coronavirus, 32 morti e 10.008 casi. Risalgono i ricoveri, tasso di positività al 15,2%￼

I test analizzati nelle ultime 24 ore sono sono stati 65.697. Rispetto a ieri aumentano i ricoveri di pazienti sintomatici (+140), così come quelli in terapia intensiva (+5)

Il bollettino del 26 settembre 2022

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.008 nuovi casi di Coronavirus (ieri 18.797) e 32 decessi (ieri 13) secondo i dati odierni contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati in Italia da inizio emergenza sale a quota 22.313.612, mentre i decessi per Covid sono stati complessivamente 176.912. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 427.432 persone (ieri 428.286).

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 26 settembre 2022

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente ricoverate in ospedale in area non critica con sintomatologia sono 3.461 (ieri 3.321, +140), mentre nelle terapie intensive italiane, a fronte di 16 nuovi ingressi giornalieri (ieri 7), il numero dei ricoverati in condizioni critiche è pari a 130 pazienti (ieri 125, +5). Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 423.841 (ieri 424.840), mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 10.828, per un totale di 21.709.268 guariti dal virus da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività sale dal 15,5 per cento di ieri al 15,2 per cento di oggi, 26 settembre. I dati epidemiologici odierni arrivano a fronte di 65.697 test analizzati nelle ultime 24 ore (ieri 121.510), per un totale di 245.996.037 test analizzati da inizio emergenza.

Ieri e Oggi

Ultimi 10 giorni

