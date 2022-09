Emma Bonino vince la sfida con Calenda ma in testa nel collegio di Roma Centro c’è la candidata di Fdi

La candidata del centrosinistra Emma Bonino vince la sfida con Carlo Calenda nel collegio uninominale Lazio 2. Ma i voti potrebbero non bastarle per tornare in Senato. Perché quando le sezioni scrutinate nel collegio di Roma Centro sono 892 su 1107 in testa c’è la candidata del centrodestra Lavinia Mennuni. Secondo i dati forniti dall’instant poll di Youtrend per Sky Tg 24, la candidata di +Europa avrebbe ottenuto il 36,9%, battendo la candidata del centrodestra Lavinia Mennuni (33,9%) e Carlo Calenda (11,2%). Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle al quarto posto con l’11,2%. Ma i dati reali raccontano un’altra storia. Quando lo scrutinio non si è ancora concluso ma ha superato ampiamente i due terzi Mennuni conta 157.310 voti, Bonino 143.599 e Calenda 58.904. Il dato si può dare ormai quasi per acquisito.

