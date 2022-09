La sorpresa di Marta Fascina per il compleanno di Silvio Berlusconi – Il video

Silvio Berlusconi compie 86 anni. E la compagna (e neodeputata) Marta Fascina ha deciso di fargli una sorpresa: una mongolfiera in volo da cui si liberano a cascata decine di palloncini rossi, con tanto di striscione trainato da un aereo che recita “Buon compleanno amore. Ti amo, Marta“. A rendere pubblico il regalo, lo stesso Cavaliere, che ha postato sui suoi profili social un breve video che ripercorre gli attimi della sorpresa. «Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!», dice Berlusconi alla fine del video. E poi scherza: «Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io!».

Video di copertina: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

