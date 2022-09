Elezioni Lombardia, Moratti: «Fontana mi promise il passaggio di testimone»

«Sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento difficile e ho accettato per responsabilità e amore per la mia regione, con l’impegno parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura». Lo ha affermato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervistata su Rai3 da Marco Damilano a proposito della sua candidatura alla presidenza della Regione Lombardia. «Ho lavorato e lavoro coerentemente a quell’impegno ma coerentemente a quelle indicazioni ho costruito anche una rete civica. La mia non è un’autocandidatura ma una disponibilità, è diverso», ha affermato Moratti.

Alla domanda su chi all’interno della coalizione di centrodestra le avrebbe chiesto di candidarsi, l’ex sindaca di Milano ha replicato: «C’è stato chi me lo ha chiesto ma per riservatezza istituzionale, finché il centrodestra non chiarirà la sua posizione non dirò chi». Al momento Moratti esclude incarichi ministeriali: «Spero di poter contribuire a un posizionamento della mia regione, che è anche motore del Paese dal punto di vista economico e di innovazione. Aiutare la Lombardia vuol dire servire il Paese».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: