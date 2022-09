Uragano Ian, sale il bilancio delle vittime in Florida: «Almeno 42». Intanto in Carolina del Sud allagamenti e forti venti – Il video

Sale ad almeno 42 le vittime dell’uragano Ian in Florida. A riferirlo è l’emittente televisiva statunitense Cnn che continua a monitorare il disastro climatico che dal 28 settembre ha lasciato Cuba raggiungendo prima la Florida e arrivando nelle ultime ore fino in Carolina. Brian Henry, sindaco di Pawley’s Island nella Carolina del Sud, ha raccontato che «quando Ian ha colpito come un uragano di categoria 1 ha provocato un’ondata di tempesta che è stata probabilmente oltre ciò che la maggior parte delle persone prevedeva». Ian è arrivato vicino a Georgetown, nella Carolina del Sud, nella serata di ieri 29 settembre dopo aver lasciato morte e distruzione in Florida.

