Nord Stream 2 non perde più gas, l’annuncio del gestore

Una delle due parti di Nord Stream, il gasdotto Nord Stream 2, non subisce più fughe di gas. A dichiararlo è stato il portavoce della società di gestione del gasdotto che ha riferito che è terminata la fuoriuscita di gas, iniziata dopo le esplosioni sospette dei giorni scorsi nel mar Baltico. «La pressione dell’acqua ha più o meno chiuso il gasdotto in modo che il gas presente al suo interno non fuoriesca», sono le parole di Ulrich Lissek. «La conclusione è che c’è ancora gas nel gasdotto», ha aggiunto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: