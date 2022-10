Gp Singapore, Perez vince ma è sotto indagine: Leclerc secondo spera, terzo Sainz

Solo settimo Verstappen, in rimonta su Hamilton nel finale. Attesa per la decisione della direzione gara sul pilota della Red Bull, che potrebbe perdere la prima posizione a Singapore

Podio per due terzi con la Ferrari a Singapore, dove la vittoria va comunque a Sergio Perez su Red Bull alla fine di una faticosa gara funestata dalla pioggia, che ha costretto il rinvio di un’ora della partenza e i piloti a correre su un tracciato insidioso. Charles Leclerc ha chiuso la gara secondo, seguito dal compagno di scuderia Carlos Sainz. Solo settimo il leader della classifica mondiale, Max Verstappen. Su Perez pende l’investigazione della direzione gara, per la violazione delle regole sulla distanza con la Safety car. Accuse che lo stesso pilota messicano non riesce a spiegarsi a fine gara: «Non ho idea di cosa sia successo. Mi è stato solo detto di aumentare il gap». Perez si è detto comunque soddisfatto della vittoria: «la mia migliore prestazione – ha commentato – Ho controllato la gara, gli ultimi giri sono stati molto intensi».

