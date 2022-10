Gp Giappone, gara interrotta sotto il diluvio. Caos in pista: Gasly sfiora un trattore

Il pilota di AlphaTauri si è ritrovato un mezzo a bordo pista all’improvviso, così come era accaduto nel 2014 a Jules Bianchi, che proprio su quella pista per lo stesso motivo perse la vita

È ripresa dopo due ore e 15 minuti di stop forza il Gp di Giappone, fermato per il diluvio che si sta ancora abbattendo su Suzuka. La ripartenza è sotto regime di safety car, dopo lo stop imposto dalle bandiere rosse al terzo giro, con Alex Albon sulla Williams ritiratosi per problemi meccanici e soprattutto lo spaventoso incidente di Carlos Sainz sulla Ferrari. La gara era iniziata con il solito Max Verstappen su Red Bull in testa, tallonato da Charles Leclerc.

L’incidente sfiorato di Gasly

Il primo spavento in gara è stato per lo spagnolo Sainz, che non ha nemmeno finito il primo giro. Partito con scarsissima visibilità per la pioggia battente, il ferrarista è andato a sbattere contro le barriere. Nell’incidente coinvolti anche Sebastian Vettel, Albon e Gasly che è dovuto rientrare ai box con un cartellone sul muso della macchina. Ed è stato propio il pilota di AlphaTauri protagonista di un episodio che farà discutere. Appena uscito dal suo box, è stato visto passare accanto a un trattore segnalato dal lampeggiante: «È inaccettabile! – ha protestato Gasly – Com’è possibile? Non ci posso credere». La vicenda è avvenuta dopo le bandiere rosse, quando tutti stavano rientrando ai box. Un episodio simile, ma dall’esito decisamente diverso, era accaduto nel 2014, quando sullo stesso circuito sempre sotto la pioggia, Jules Bianchi perse la vita con la sua Marussia andando a finire sotto un carroattrezzi.

Gli eventuali punteggi

Per le 10.02 ora italiana è stata fissata la fine della gara. Se questa non andrà oltre i 13 giri, i punteggi assegnati saranno: 6 punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto, 1 al quinto. Tra 13 e 26 giri: 13 punti al primo, 10 al secondo, 8 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all’ottavo, 1 al nono. Se si andrà tra i 27 e 39 giri: 19 punti al primo, 14 al secondo, 12 al terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto, 4 al settimo, 3 all’ottavo, 2 al nono, 1 al decimo

