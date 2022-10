Covid, Ema avvia revisione del vaccino Pfizer aggiornato a Omicron 4 e 5 per i bambini dai 5 agli 11 anni

L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato la revisione del vaccino Pfizer adattato anche contro le varianti Ba4 e Ba55 di Omicron per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Lo scorso 12 settembre l’Agenzia aveva dato il via libera al vaccino bivalente aggiornato contro le mutazioni di Omicron 4 e 5 raccomandando l’utilizzo a tutti i soggetti al di sopra dei 12 anni d’età. Pochi giorni prima era arrivato anche l’ok alla protezione contro Omicron BA1 e anche in quel caso l’ente europeo aveva escluso dalla raccomandazione tutti i soggetti under 12. Ora la comunicazione dell’Agenzia apre la frontiera dei vaccini bivalenti anche ai più piccoli: non è ancora un via libera ma l’inizio di quell’importante iter scientifico necessario per l’approvazione di ogni nuovo farmaco. Se i dati forniti da Pfizer saranno ritenuti sicuri ed efficaci, in quell’ormai noto e decisivo rapporto tra rischi e benefici, la campagna vaccinale autunno/inverno potrà essere aperta anche ai più piccoli. La decisione verrà presa anche nell’ottica di una tutela da Covid-19 ancora urgente e necessaria. «Il virus muta a una velocità pazzesca e continua a farlo», ha avvisato il responsabile vaccini dell’Ema Marco Cavaleri, «stiamo uscendo dalla pandemia ma il virus è ancora imprevedibile, dovremmo aspettarci parecchie mutazioni nei prossimi mesi».

