Da Ema arriva l’ok anche al vaccino Pfizer contro la variante Omicron 4 e 5: «Raccomandato sopra i 12 anni»

Dopo l’ok dell’Ema ai vaccini bivalenti anti-Covid di Pfizer e Moderna contro la sottovariante Omicron Ba.1, l’agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’autorizzazione del nuovo vaccino bivalente di Pfizer adattato alle sottovarianti Omicron Ba.4 e Ba.5. In una nota, l’agenzia spiega di voler estendere «ulteriormente l’arsenale di vaccini disponibili per proteggere le persone contro la Covid-19 mentre la pandemia continua e nuove ondate di infezioni sono previste nella stagione fredda». Il comitato per il farmaco dell’Ema ha valutato tutti i dati sul vaccino adattato alle sottovarianti Ba.4-5 Comirnaty, arrivando alla conclusione che «i dati di immunogenicità (la capacità del vaccino di innescare una risposta immunitaria, ndr) provenienti da studi di laboratorio (non clinici) hanno fornito prove a supporto» dell’immunità offerta dal vaccino contro i ceppi del Coronavirus che ha come target. Proseguiranno comunque gli studi clinici sul nuovo Comirnaty (Pfizer) e il comitato dell’Ema li riceverà man mano che saranno prodotti. Come i vaccini bivalenti già approvati, la nuova versione potrà essere somministrata a persone di età pari o maggiore ai 12 anni che abbiano ricevuto almeno un ciclo completo di vaccinazione. Il parere dell’Ema verrà ora inoltrato alla Commissione europea, che dovrà autorizzarne formalmente l’utilizzo.

