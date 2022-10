L’annuncio dell’Aiea: «Rilasciato il direttore della centrale di Zaporizhzhia»

Il direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, Ihor Murashov, è stato rilasciato dalle forze russe. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Aiea, l’agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi che in un tweet ha spiegato come Murashov sia «tornato al sicuro dalla sua famiglia». Era stato Petro Kotin, presidente dell’agenzia dell’atomo ucraina Energoatom ad annunciare su Telegram – sabato 1° ottobre – l’arresto da parte delle truppe russe di Igor Murashov: «Hanno fermato Murashov mentre si recava dalla stazione a Energodar, è stato bendato e portato in un luogo sconosciuto». Dopo l’appello di Kotin all’Aiea per mettere in atto «tutte le misure al fine di liberare il direttore della centrale di Zaporizhzhia», il presidente di Energoatom si era anche rivolto ai militari russi che controllano la centrale, chiedendo la sua liberazione e «la restituzione all’esercizio delle sue funzioni per mantenere il funzionamento sicuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia». Con l’ufficializzazione dell’annessione, condannata dalla comunità internazionale, di quattro regioni ucraine alla Russia, anche la centrale di Zaporizhzhia è diventata – secondo Mosca – territorio della Federazione russa. La Duma, cioè la camera bassa del parlamento russo, ha approvato oggi, 3 ottobre, i trattati che consentirebbero l’annessione di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia a Mosca.

