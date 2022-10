Il Times: «Putin vuole un test nucleare ai confini dell’Ucraina». L’avviso della Nato e il giallo del treno atomico

Il presidente della Russia Vladimir Putin vuole effettuare un test nucleare ai confini dell’Ucraina. Lo scrive oggi il Times, segnalando come fonte un’informativa inviata dalla Nato ai suoi membri. Secondo alcune fonti un treno gestito dalla divisione nucleare segreta è partito in direzione dell’Ucraina. Konrad Muzyka, analista della difesa con sede in Polonia, ha affermato che il treno, avvistato nella Russia centrale, aveva la responsabilità «delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, della manutenzione e del trasporto». Secondo la stampa britannica il treno si è mosso attraverso la Russia in direzione della linea del fronte ucraino. E potrebbe indicare che Putin sta preparando un test per mandare «un segnale all’Occidente».

