California, scappa dalla polizia in autostrada a tutta velocità senza una ruota – Il video

Un’auto in fuga dalla polizia sfreccia in autostrada senza un pneumatico e si schianta contro un tir. Sono le immagini di una scena ripresa in diretta tv a Long Beach, in California. Nel momento dello scontro con il camion il ragazzo che era alla guida è poi sceso dall’auto. Ha tentato la fuga a piedi, ma dopo una breve rincorsa delle autorità, si è arreso. Ma il giovane in questione non era solo. Secondo quanto riferisce RaiNews, si tratta di una banda che stava scappando dopo un furto con scasso. Quattro di loro sono stati arrestati, di cui alcuni nel mezzo della 91 Freeway mentre tentavano di scappare a piedi nel traffico. L’emittente Kabc di Los Angeles riporta che l’inseguimento sarebbe iniziato alle 7:30 del mattino subito dopo che le autorità hanno ricevuto una segnalazione di furto da un’abitazione.

