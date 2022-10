Roncadelle, un uomo si barrica in casa con il figlio: trattative con i carabinieri per farlo uscire

Un uomo di nazionalità rumena si è barricato ieri notte nella sua casa di Roncadelle, vicino a Brescia, con il figlio di 4 anni. La via dove si trova l’appartamento è stata transennata dai carabinieri che stanno cercando di farlo ragionare e uscire. Potrebbe essere armato ma non ci sono conferme. A quanto si è appreso, nel pomeriggio avrebbe aggredito un assistente sociale per poi rintanarsi in casa col bambino. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo minacciando l’assistente sociale avrebbe mostrato anche una pistola che non è chiaro se fosse vera. Al momento l’intera zona dove abita l’uomo è stata transennata dalle forze dell’ordine ed è in corso una trattativa condotta da un negoziatore dell’Arma. L’uomo ai militari chiede tempo prima di aprire la porta e restituire il bambino che sta comunque bene, secondo quanto ricostruito dagli stessi carabinieri. Che hanno sentito parlare il bambino fino alle 2 di notte. E ritengono che stia dormendo.

