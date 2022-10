Intossicazione da mandragora: i ricoveri a Pozzuoli e gli accertamenti dei carabinieri

Diverse persone sono state ricoverate la scorsa notte all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) per un’intossicazione. Una di queste è in prognosi riservata. Si tratta di persone di distinti nuclei familiari che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero ingerito verdura probabilmente velenosa, acquistata in diversi negozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida. La sintomatologia sarebbe riconducibile alla mandragora. La pianta si sarebbe confusa con spinaci e biete, probabilmente conservata sfusa e non imbustata. Sono in corso accertamenti di Asl e Carabinieri.

Perché è pericolosa e quali sono i sintomi

La mandragora o mandragola è una pianta pericolosa perché altamente tossica e facilmente confondibile con piante commestibili. Non è la prima volta infatti che si verifichino casi di avvelenamento in seguito all’ingestione delle foglie di mandragora, scambiate spesso per spinaci, borragine, lattuga e simili. L’ingestione della pianta può produrre effetti tossici a carico di diverse parti del corpo, dal sistema nervoso all’apparato gastrointestinale. I sintomi sono diversi, tra questi vi sono la visione offuscata, l’aumento della temperatura corporea, la difficoltà ad andare in bagno, sonnolenza, mal di testa, difficoltà respiratorie.

