Tre persone accoltellate nel centro di Londra, vicino la stazione di Liverpool street

Tre persone sarebbero state accoltellate questa mattina a Bishopsgate, nei pressi della stazione di Liverpool street di Londra. La polizia in un tweet ha specificato che qualcuno avrebbe accoltellato tre passanti e spinto a terra un terzo e che le vittime sono state portate in ospedale. «Non stiamo trattando il caso come terrorismo», chiarisce il messaggio. Al contrario, potrebbe trattarsi di una rapina, si legge in un secondo tweet. Alcuni testimoni raccontano di una persona che avrebbe tentato di rubare il cellulare, altri parlano della bicicletta, a un corriere. A quel punto sarebbero arrivati per aiutarlo «tre passanti e un ragazzo in motocicletta e sono stati aggrediti».

