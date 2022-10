La Lega chiede un ministero per la Famiglia e la natalità. La conferma del capogruppo Romeo: «Seguiamo l’esempio del Trentino»

Prima l’indiscrezione, poi la conferma. Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega in Senato, ribadisce quanto il suo segretario avrebbe detto a Saronno, la sera del 6 ottobre, in un incontro a porte chiuse. «Con questo governo si spera di concretizzare i progetti che in parlamento abbiamo più volte sostenuto, cercando di seguire l’esempio delle politiche del Trentino Alto-Adige, la Regione che ha l’indice di natalità più alto». All’Ansa, Romeo non nasconde che la Lega ambirebbe a guidare un ministero per la Famiglia e la natalità. Il partito «gradirebbe molto» anche gestire il dicastero per gli Affari regionali, l’autonomia e le riforme: «sarà garanzia di stabilità per il governo e per il Paese», assicura il senatore. Che poi fa il punto sui lavori di formazione del prossimo esecutivo: «Ci sono trattative in corso. Come non ci sono veti, non ci sono diktat, ma l’autonomia è una battaglia che la Lega porta avanti. Autonomia e presidenzialismo nel programma elettorale centrodestra sono temi centrali da portare a casa». Romeo conclude sulla questione “ministri politici o tecnici” che tiene banco da settimane: «Più il governo è politico e meglio è. La politica deve dare gli indirizzi, i tecnici possono dare una mano a realizzarli». La frase che Matteo Salvini avrebbe detto all’elettorato varesino sul ministero per la Famiglia viene sintetizzata così da diverse agenzie stampa: «Per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la Famiglia e la natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli, senza tanti problemi».

