Il tweet di Casillas: «Spero che mi rispetterete: sono gay». Coming out o scherzo di cattivo gusto?

In pochi potevano aspettarsi quel tweet, forse solo Carles Puyol con cui ha condiviso la vittoria del Mondiale in Sudafrica nel 2010 e degli Europei di Austria-Svizzera nel 2008. «Spero che mi rispetterete: sono gay». Iker Casillas, considerato uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, ha affidato a quel breve messaggio una rivelazione che per molti segna una svolta, spesso non priva di fatica e dolore, nella propria vita. L’omosessualità nel calcio è vista da sempre come un tabù, tanto che quando qualcuno decide di far coming out la notizia fa in breve tempo il giro del mondo. Succede anche stavolta a colui che – dopo la finale di quel Mondiale del 2010 – aveva ufficializzato il suo amore per la giornalista Sara Carbonero in diretta. Il loro matrimonio è durato poco più di 10 anni, nel 2021 è arrivata la separazione. Da quel momento si sono rincorse voci sui suoi flirt, fino al corteggiamento in corso alla sorella di Iñigo Onieva, fidanzato della marchesa di Grinon Tamara Falco. Per questo motivo, per alcuni lo scambio di tweet con il vecchio compagno di nazionale potrebbe essere solo una risposta a quelle voci, in definitiva uno scherzo di cattivo gusto.

