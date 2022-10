Il messaggio di Trump al raduno di Vox: «Viviamo una situazione particolare: difendiamo le nostre frontiere» – Il video

A bordo del suo aereo privato, Donald Trump ha voluto registrare un videomessaggio di sostegno per il partito ultraconservatore spagnolo Vox. «Vorrei iniziare ringraziando Santiago Abascal per il suo incredibile lavoro», ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti. Abascal ha fatto della lotta all’immigrazione clandestina e dell’idea della costruzione di muri invalicabili nelle enclavi africane di Ceuta e Melilla i punti di forza della sua agenda. Quell’agenda conservatrice che secondo Trump bisogna promuovere, in quanto «tutti stiamo vivendo una situazione singolare, nella quale abbiamo bisogno di difendere le nostre frontiere». Acclamato dalla folla radunata per la festa di partito, Viva 22, Trump ha chiuso il suo messaggio dicendo che la «Spagna è un grande Paese e vogliamo che continui ad esserlo», per questo motivo si congratula ancora con Vox «per tutti i messaggi straordinari che sta diffondendo in Spagna e nel mondo».

