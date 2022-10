L’esatto momento dell’esplosione provocata da uno dei missili che ha colpito Kiev – Il video

Il media bielorusso Nexta ha pubblicato su Twitter il video dell’esatto momento in cui uno dei missili che è finito oggi su Kiev colpisce l’obiettivo ed esplode. Il bombardamento di Kiev è iniziato nella mattinata. Uno dei missili sarebbe caduto vicino all’ufficio del presidente Zelensky. Anche un inviato della Bbc ha assistito in diretta alla caduta dei primi missili. Zelensky ha pubblicato un messaggio sui social: «I russi cercano di spazzare l’Ucraina via dalla terra». Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, ha fatto sapere che secondo il primo bilancio provvisorio ci sono cinque vittime: si tratta di civili.

