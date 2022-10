L’inviato della Bbc in diretta sotto il bombardamento di Kiev – Il video

In questo filmato si vede l’inviato della Bbc Hugo Bachega che sente l’arrivo dei missili su Kiev mentre è in diretta sulla tv britannica. Il giornalista si volta un paio di volte in direzione degli scoppi e poi abbandona la sua postazione per mettersi in sicurezza. La capitale dell’Ucraina stamattina si è svegliata sotto un bombardamento: da 3 a 5 i missili che sono arrivati su alcuni palazzi del centro. L’emittente pubblica ucraina Suspilne dice che ci sono morti e feriti. E cita l’annuncio di Svitlana Vodolaga, portavoce del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Secondo la tv le esplosioni sono avvenute vicino a una stazione ferroviaria.

