Bombardamento di Kiev, Meloni: «Putin in difficoltà, ognuno di questi missili isola la Russia»

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e premier in pectore, ha affidato a una nota la sua valutazione degli attacchi russi in Ucraina di questa mattina: «Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine». I missili di Mosca hanno colpito almeno 7 città ucraine, uccidendo diversi civili e danneggiando infrastrutture critiche. «Le bombe cadono su uomini, donne e bambini», ha sottolineato Meloni, che ha poi ha ribadito come «ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà».

