Salvini da Storace in ospedale, l’ex governatore del Lazio operato per un tumore

«Oggi pomeriggio sono andato a trovare l’amico Francesco Storace al Policlinico Gemelli di Roma, un ospedale eccezionale, con medici, infermieri e personale di prim’ordine». Sono le parole pubblicate su Facebook dal segretario della Lega Matteo Salvini, dopo aver fatto visita in ospedale all’ex parlamentare, ex ministro della Salute, nonché tra gli esponenti più noti della destra italiana, Francesco Storace, rivelando così che l’ex presidente della regione Lazio è stato operato per un tumore al rene. Pochi lo sapevano – prosegue Salvini nel post -, ma Francesco è stato sottoposto a un intervento per l’asportazione di un tumore al rene, operato dall’equipe del professor Bassi: è andata per fortuna bene, e da domani sarà a casa in convalescenza». E il leader del Carroccio, nel suo post, ha sottolineato l’importanza della prevenzione: «Per migliaia di donne e uomini, per salvare migliaia di vite, la differenza la fa la prevenzione». E Salvini ha dunque aggiunto: «Puntare ogni carta sulla prevenzione, investirci tanto dal punto di vista economico, culturale e comunicativo, dovrà essere una priorità del prossimo ministro e del prossimo governo: anche il maledetto tumore può essere sconfitto».

