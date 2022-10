Il ritorno di Berlusconi al Senato dopo 9 anni, il Cav accolto da una folla di curiosi – I video

L’ex premier Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina 12 ottobre a palazzo Madama per le operazioni di registrazione dei nuovi senatori eletti. Il leader di Forza Italia torna al Senato accolto da una folla di curiosi all’esterno, dopo 9 anni dalla decadenza scattata per la legge Severino, dopo la condanna in Cassazione. «Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama», ha scritto in un tweet il leader di Forza Italia, confermando così la sua presenza domani 13 ottobre per la prima seduta del Senato in cui si dovrà anche eleggere il prossimo presidente.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Continua a leggere su Open

Leggi anche: