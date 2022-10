Terremoto a Catanzaro, magnitudo 4.4: oggi il sindaco chiude le scuole

Terremoto a Catanzaro in Calabria. Una scossa è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa. La magnitudo è stata 4.4. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità. L’epicentro si è verificato in mare vicino a Catanzaro Lido. Molti sono scesi in strada e hanno chiamato i vigili del fuoco ma non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose. Sul suo profilo Facebook il sindaco Nicola Fiorita ha cercato di tranquillizzare gli animi: «La paura ovviamente è stata tanta, ma voglio rassicurare tutta la città: fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione comunale sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione. Buonanotte a chi riuscirà a dormire».

Fiorita ha successivamente disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi: «Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone, comunico di avere deciso la chiusura per la giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado, in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture».

October 12, 2022

Continua a leggere su Open

Leggi anche: