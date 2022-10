I leader del Pse a Berlino cantano “Bella ciao” per le donne iraniane – Il video

I leader del Pse riuniti nel congresso del partito a Berlino hanno intonato “Bella Ciao” dopo il discorso finale del cancelliere tedesco Olaf Scholz. La canzone, suonata dal vivo e cantata prima in persiano e poi in italiano, è stata accennata dai presenti in sala. Tra questi il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, l’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell e il nuovo presidente del Pse Stefan Loefven.

