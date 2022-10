L’idea del Pd, Alessandro Zan vice di Fontana alla Camera: «Non ne so nulla ma sono a disposizione»

Il deputato Alessandro Zan, membro del Pd da cui prende il nome il tanto discusso Ddl contro l’omotransfobia, potrebbe essere il vice di Lorenzo Fontana, ultracattolico contro l’aborto, le unioni civili e la cosiddetta teoria gender, nonché nuovo presidente della Camera? Sembra una contraddizione in termini, ma è l’ipotesi che viene accarezzata oggi in un’intervista che il deputato dem ha concesso ha Repubblica. Nonostante Zan si dichiari «non al corrente di questa» eventualità, dichiara la sua sostanziale disponibilità: «resto a disposizione, come uomo di partito, a servizio del mio Paese, sempre e comunque». Soprattutto perché prevede l’arrivo di tempi bui: «L’elezione di La Russa al Senato e di Fontana alla Camera è il segnale di una svolta verso l’estremismo di destra che metterà a rischio sia i diritti civili sia molte delle conquiste dell’Italia repubblicana». A pochi minuti dall’inizio della quarta votazione per eleggere il presidente della Camera dei deputati aveva retto, insieme ad altri compagni di centrosinistra, uno striscione che recitava: «No a un presidente omofobo pro Putin».

«Putin starà festeggiando»

«È stata una manifestazione pacifica e silenziosa per denunciare il profilo politico di Fontana», ha spiegato Zan, denunciando i discorsi «d’odio e discriminazione» e i «rapporti opachi con movimenti di estrema destra» attorno a cui il neo-eletto avrebbe «costruito tutta la sua carriera». Un’opinione molto dura, che non è stata scalfita dall’elogio delle diversità contenuto nel discorso di insediamento di Fontana: un intervento che Zan definisce «molto blando, generico e soprattutto furbo». Si dice convinto che la «distanza tra il dire e il fare» sarà «ampissima». Come, a suo dire, è avvenuto per Giorgia Meloni: «nonostante si professi filo-atlantista e conservatrice, come primo atto politico ha eletto un presidente del Senato che dorme tra i busti di Mussolini e un presidente della Camera filo putiniano e integralista religioso», è la stoccata del politico e attivista Lgbtq+. L’elezione di Fontana, aggiunge rimarcando l’opposizione di quest’ultimo alle sanzioni contro la Russia e la sua «osservanza del referendum-farsa in Crimea», rappresenterebbe un chiaro messaggio per Mosca: «Credo che Putin abbia festeggiato la sua ascesa al vertice delle istituzioni italiane che, agli occhi del mondo, rende poco credibile anche la linea internazionale di Meloni».

