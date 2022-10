Lorenzo Fontana eletto presidente della Camera

Il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana ha superato, al quarto scrutinio, il quorum della maggioranza assoluta. È lui il presidente della Camera della XIX legislatura. Già ministro per la Famiglia e per gli Affari europei, Fontana ha ricevuto l’endorsement di tutta la coalizione di centrodestra, a differenza di quanto accaduto ieri – 13 ottobre – al Senato, con l’elezione di Ignazio La Russa. Non sarà la prima volta che Fontana presiederà l’Aula: durante il governo Conte uno, per qualche mese, è stato vicepresidente di Montecitorio. Subito dopo aver superato il quorum, Matteo Salvini – presente alla Camera da questa mattina – si è complimentato personalmente con Fontana. Alle 12.10, il presidente provvisorio Ettore Rosato ha proclamato l’elezione del leghista. I voti per lui sono stati 222, mentre Cecilia Guerra ne ha ricevuti 77, Federico Cafiero de Raho 52 e Matteo Richetti 22. Le schede bianche sono state 6, le nulle 11 e 2 voti sono andati ad altri candidati. Ci sono state 14 defezioni nel centrodestra, che sulla carta poteva contare su 236 deputati (un deputato di Forza Italia era assente): Fratelli d’Italia ha eletto, infatti, 119 deputati, la Lega 66, Forza Italia 45 e Noi moderati 7.

