De Luca contro il neo presidente della Camera Lorenzo Fontana: «Troglodita» – Il video

Che le elezioni di Ignazio La Russa al Senato e di Lorenzo Fontana alla Camera non siano andate giù a gran parte dell’opposizione, è ormai chiaro. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sostiene che a giudicare se sono le persone adatte a ricoprire questi ruoli, saranno i fatti: «Se deporranno a favore di una grande capacità di governo, di cui io dubito, dovremo alzarci in piedi e dire chapeau a Meloni». Invece, afferma dal palco del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri, «se sarà un governo all’altezza di Ignazio Maria e quell’altro troglodita, vorrà dire che ne prenderemo atto». Comunque sarà, De Luca si dice «commosso» per le scelte fatte: «Ignazio Benito La Russa e quell’altro», non di innovazione politica ma di «politica politicante». Anche se per il fondatore di Fratelli d’Italia si augura che «vada vestito un po’ meglio, senza la camicia e la panza di fuori».

