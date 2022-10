Iran, vasto incendio nel nel carcere di Evin a Teheran: «Tutti i prigionieri sono in pericolo». Spari ed esplosioni intorno all’edificio – I video

Un enorme incendio è divampato in serata nel carcere di Evin a Teheran, dove sono detenuti prigionieri politici, ma anche molti manifestanti che sono stati arrestati durante le proteste che sono esplose in tutto l’Iran dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non aveva indossato correttamente l’hijab. Nel carcere – e il condizionale è d’obbligo – sarebbe incarcerata anche l’italiana Alessia Piperno, la trentenne romana arrestata nella capitale iraniana lo scorso 28 settembre. Secondo alcuni attivisti iraniani, a essere travolti dalle fiamme sono state i comparti in cui trovano i prigionieri politici, l’ex centro culturale convertito in luogo di detenzione e la zona in cui sono detenute persone accusate di aver commesso reati finanziari: «Tutti i prigionieri sono in pericolo». Dai video emersi in rete si sentono diversi spari, principalmente localizzati all’esterno della struttura. Ma testimoni sul posto non escludono che anche all’interno dell’edificio possano essere in corso sparatorie. All’esterno della prigione si sono radunate sia le famiglie delle persone incarcerate, preoccupate per i destini dei loro cari rinchiusi nella struttura, sia i manifestanti. Secondo quanto riferito da fonti locali «le forze speciali si stanno dirigendo verso la prigione», mentre altre denunciano: «Il governo ha messo in scena un altro film per uccidere i nostri cari. Le vite dei nostri amici sono in serio pericolo. Se l’incendio non si spegne immediatamente e non si avviano i soccorsi in questo momento, il disastro è certo. Non è rimasto molto tempo».

