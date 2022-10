Giulia Schiff è tornata in Italia, la 23enne arruolata in Ucraina al sit-in a Roma «per i difensori della Patria»

È tornata in Italia la 23enne Giulia Schiff, ex pilota dell’Aeronautica militare che si era arruolata nell’esercito ucraino per combattere come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale. Resterà in Italia solo un periodo, secondo le prime informazioni diffuse da Ansa. Alle 17 di oggi, 16 ottobre, parteciperà alla manifestazione organizzata dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, in piazza Madonna di Loreto a Roma, «contro l’aggressione russa contro lo Stato Ucraino e per festeggiare la festa dei difensori della Patria». In un’intervista dello agosto riferì che sua madre che chiedeva ogni giorno di tornare a casa, mentre il padre è orgoglioso della scelta che ha fatto. Inoltre, dal fronte aveva fatto sapere di aver iniziato una relazione con un soldato ucraino-israeliano, che combatteva nella stessa brigata.

